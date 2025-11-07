BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Zenrock BTC hari ini adalah 101,036 USD. Lacak informasi harga aktual ZENBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZENBTC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Zenrock BTC hari ini adalah 101,036 USD. Lacak informasi harga aktual ZENBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZENBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZENBTC

Info Harga ZENBTC

Penjelasan ZENBTC

Whitepaper ZENBTC

Situs Web Resmi ZENBTC

Tokenomi ZENBTC

Prakiraan Harga ZENBTC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zenrock BTC

Harga Zenrock BTC (ZENBTC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZENBTC ke USD:

$101,001
$101,001$101,001
-1.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Zenrock BTC (ZENBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:00:48 (UTC+8)

Informasi Harga Zenrock BTC (ZENBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 100,011
$ 100,011$ 100,011
Low 24 Jam
$ 103,104
$ 103,104$ 103,104
High 24 Jam

$ 100,011
$ 100,011$ 100,011

$ 103,104
$ 103,104$ 103,104

$ 126,132
$ 126,132$ 126,132

$ 96,859
$ 96,859$ 96,859

-0.36%

-1.65%

-7.35%

-7.35%

Harga aktual Zenrock BTC (ZENBTC) adalah $101,036. Selama 24 jam terakhir, ZENBTC diperdagangkan antara low $ 100,011 dan high $ 103,104, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZENBTC adalah $ 126,132, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 96,859.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZENBTC telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, -1.65% selama 24 jam, dan -7.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zenrock BTC (ZENBTC)

$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M

--
----

$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M

74.10
74.10 74.10

74.10103193
74.10103193 74.10103193

Kapitalisasi Pasar Zenrock BTC saat ini adalah $ 7.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZENBTC adalah 74.10, dan total suplainya sebesar 74.10103193. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.48M.

Riwayat Harga Zenrock BTC (ZENBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zenrock BTC ke USD adalah $ -1,702.6001684597.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zenrock BTC ke USD adalah $ -17,199.2370368000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zenrock BTC ke USD adalah $ -9,247.5421792000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zenrock BTC ke USD adalah $ -16,182.78764727537.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1,702.6001684597-1.65%
30 Days$ -17,199.2370368000-17.02%
60 Hari$ -9,247.5421792000-9.15%
90 Hari$ -16,182.78764727537-13.80%

Apa yang dimaksud dengan Zenrock BTC (ZENBTC)

zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Zenrock BTC (ZENBTC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Zenrock BTC (USD)

Berapa nilai Zenrock BTC (ZENBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zenrock BTC (ZENBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zenrock BTC.

Cek prediksi harga Zenrock BTC sekarang!

ZENBTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Zenrock BTC (ZENBTC)

Memahami tokenomi Zenrock BTC (ZENBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZENBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Zenrock BTC (ZENBTC)

Berapa nilai Zenrock BTC (ZENBTC) hari ini?
Harga live ZENBTC dalam USD adalah 101,036 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZENBTC ke USD saat ini?
Harga ZENBTC ke USD saat ini adalah $ 101,036. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zenrock BTC?
Kapitalisasi pasar ZENBTC adalah $ 7.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZENBTC?
Suplai beredar ZENBTC adalah 74.10 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZENBTC?
ZENBTC mencapai harga ATH sebesar 126,132 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZENBTC?
ZENBTC mencapai harga ATL 96,859 USD.
Berapa volume perdagangan ZENBTC?
Volume perdagangan 24 jam live ZENBTC adalah -- USD.
Akankah harga ZENBTC naik lebih tinggi tahun ini?
ZENBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZENBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:00:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zenrock BTC (ZENBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,463.03
$101,463.03$101,463.03

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,340.91
$3,340.91$3,340.91

+1.24%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0898
$1.0898$1.0898

+27.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.25
$157.25$157.25

+0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,463.03
$101,463.03$101,463.03

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,340.91
$3,340.91$3,340.91

+1.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.25
$157.25$157.25

+0.85%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2189
$2.2189$2.2189

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$966.52
$966.52$966.52

+3.52%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.867
$4.867$4.867

+386.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007708
$0.007708$0.007708

+261.19%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002628
$0.00002628$0.00002628

+144.01%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$12.2000
$12.2000$12.2000

+99.67%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0980
$0.0980$0.0980

+96.00%