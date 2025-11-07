BursaDEX+
Harga live Zeus Network zBTC hari ini adalah 101,444 USD. Lacak informasi harga aktual ZBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Zeus Network zBTC (ZBTC)

Harga Live 1 ZBTC ke USD:

$101,443
$101,443$101,443
-1.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live Zeus Network zBTC (ZBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:51:04 (UTC+8)

Informasi Harga Zeus Network zBTC (ZBTC) (USD)

Harga aktual Zeus Network zBTC (ZBTC) adalah $101,444. Selama 24 jam terakhir, ZBTC diperdagangkan antara low $ 100,161 dan high $ 103,106, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZBTC adalah $ 125,791, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 74,576.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZBTC telah berubah sebesar -0.17% selama 1 jam terakhir, -1.31% selama 24 jam, dan -7.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 32.15M
$ 32.15M$ 32.15M

--
----

$ 32.15M
$ 32.15M$ 32.15M

317.26
317.26 317.26

317.26368741
317.26368741 317.26368741

Kapitalisasi Pasar Zeus Network zBTC saat ini adalah $ 32.15M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZBTC adalah 317.26, dan total suplainya sebesar 317.26368741. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.15M.

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zeus Network zBTC ke USD adalah $ -1,346.8702823981.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zeus Network zBTC ke USD adalah $ -16,450.7879928000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zeus Network zBTC ke USD adalah $ -8,608.4668292000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zeus Network zBTC ke USD adalah $ -14,941.55270918623.

Hari ini$ -1,346.8702823981-1.31%
30 Days$ -16,450.7879928000-16.21%
60 Hari$ -8,608.4668292000-8.48%
90 Hari$ -14,941.55270918623-12.83%

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Berapa nilai Zeus Network zBTC (ZBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zeus Network zBTC (ZBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zeus Network zBTC.

Cek prediksi harga Zeus Network zBTC sekarang!

Memahami tokenomi Zeus Network zBTC (ZBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZBTC sekarang!

Berapa nilai Zeus Network zBTC (ZBTC) hari ini?
Harga live ZBTC dalam USD adalah 101,444 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZBTC ke USD saat ini?
Harga ZBTC ke USD saat ini adalah $ 101,444. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zeus Network zBTC?
Kapitalisasi pasar ZBTC adalah $ 32.15M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZBTC?
Suplai beredar ZBTC adalah 317.26 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZBTC?
ZBTC mencapai harga ATH sebesar 125,791 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZBTC?
ZBTC mencapai harga ATL 74,576 USD.
Berapa volume perdagangan ZBTC?
Volume perdagangan 24 jam live ZBTC adalah -- USD.
Akankah harga ZBTC naik lebih tinggi tahun ini?
ZBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

