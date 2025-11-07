BursaDEX+
Harga live APED hari ini adalah 0.1989 USD. Lacak informasi harga aktual APED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APED dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga APED(APED)

Harga Live 1 APED ke USD:

$0.1981
-8.49%1D
USD
Grafik Harga Live APED (APED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:28 (UTC+8)

Informasi Harga APED (APED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1951
Low 24 Jam
$ 0.2286
High 24 Jam

$ 0.1951
$ 0.2286
$ 15.828772100274763
$ 0.13723383845829235
+0.50%

-8.49%

-13.53%

-13.53%

Harga aktual APED (APED) adalah $ 0.1989. Selama 24 jam terakhir, APED diperdagangkan antara low $ 0.1951 dan high $ 0.2286, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPED adalah $ 15.828772100274763, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.13723383845829235.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APED telah berubah sebesar +0.50% selama 1 jam terakhir, -8.49% selama 24 jam, dan -13.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar APED (APED)

No.2834

$ 193.83K
$ 56.26K
$ 198.90K
974.49K
1,000,000
1,000,000
97.44%

ETH

Kapitalisasi Pasar APED saat ini adalah $ 193.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.26K. Suplai beredar APED adalah 974.49K, dan total suplainya sebesar 1000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 198.90K.

Riwayat Harga APED (APED) USD

Pantau perubahan harga APED untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.018379-8.49%
30 Days$ -0.0607-23.39%
60 Hari$ -0.0887-30.85%
90 Hari$ -0.2057-50.85%
Perubahan Harga APED Hari Ini

Hari ini, APED tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.018379 (-8.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga APED 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0607 (-23.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga APED 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, APED terlihat mengalami perubahan $ -0.0887 (-30.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga APED 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2057 (-50.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari APED (APED)?

Lihat halaman Riwayat Harga APED sekarang.

Apa yang dimaksud dengan APED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi APED Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa APED ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang APED di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli APED dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga APED (USD)

Berapa nilai APED (APED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda APED (APED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk APED.

Cek prediksi harga APED sekarang!

Tokenomi APED (APED)

Memahami tokenomi APED (APED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APED sekarang!

Cara membeli APED (APED)

Ingin mengetahui cara membeli APED? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli APED di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya APED

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai APED, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi APED
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang APED

Berapa nilai APED (APED) hari ini?
Harga live APED dalam USD adalah 0.1989 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APED ke USD saat ini?
Harga APED ke USD saat ini adalah $ 0.1989. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar APED?
Kapitalisasi pasar APED adalah $ 193.83K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APED?
Suplai beredar APED adalah 974.49K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APED?
APED mencapai harga ATH sebesar 15.828772100274763 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APED?
APED mencapai harga ATL 0.13723383845829235 USD.
Berapa volume perdagangan APED?
Volume perdagangan 24 jam live APED adalah $ 56.26K USD.
Akankah harga APED naik lebih tinggi tahun ini?
APED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting APED (APED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

