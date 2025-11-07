BursaDEX+
Harga live Imaginary Ones hari ini adalah 0.000189 USD. Lacak informasi harga aktual BUBBLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUBBLE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Imaginary Ones hari ini adalah 0.000189 USD. Lacak informasi harga aktual BUBBLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUBBLE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Imaginary Ones(BUBBLE)

Harga Live 1 BUBBLE ke USD:

$0.000189
-0.52%1D
USD
Grafik Harga Live Imaginary Ones (BUBBLE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:18:18 (UTC+8)

Informasi Harga Imaginary Ones (BUBBLE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000189
Low 24 Jam
$ 0.000219
High 24 Jam

$ 0.000189
$ 0.000219
$ 0.012958719190251067
$ 0.000133638768838464
0.00%

-0.52%

0.00%

0.00%

Harga aktual Imaginary Ones (BUBBLE) adalah $ 0.000189. Selama 24 jam terakhir, BUBBLE diperdagangkan antara low $ 0.000189 dan high $ 0.000219, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUBBLE adalah $ 0.012958719190251067, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000133638768838464.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUBBLE telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.52% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Imaginary Ones (BUBBLE)

No.2427

$ 560.86K
$ 19.16
$ 1.89M
2.97B
10,000,000,000
10,000,000,000
29.67%

ETH

Kapitalisasi Pasar Imaginary Ones saat ini adalah $ 560.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 19.16. Suplai beredar BUBBLE adalah 2.97B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.89M.

Riwayat Harga Imaginary Ones (BUBBLE) USD

Pantau perubahan harga Imaginary Ones untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000099-0.52%
30 Days$ -0.00005-20.93%
60 Hari$ -0.000188-49.87%
90 Hari$ -0.000317-62.65%
Perubahan Harga Imaginary Ones Hari Ini

Hari ini, BUBBLE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000099 (-0.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Imaginary Ones 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00005 (-20.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Imaginary Ones 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BUBBLE terlihat mengalami perubahan $ -0.000188 (-49.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Imaginary Ones 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000317 (-62.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Imaginary Ones (BUBBLE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Imaginary Ones sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Imaginary Ones (BUBBLE)

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Imaginary Ones tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Imaginary Ones Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BUBBLE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Imaginary Ones di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Imaginary Ones dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Imaginary Ones (USD)

Berapa nilai Imaginary Ones (BUBBLE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Imaginary Ones (BUBBLE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Imaginary Ones.

Cek prediksi harga Imaginary Ones sekarang!

Tokenomi Imaginary Ones (BUBBLE)

Memahami tokenomi Imaginary Ones (BUBBLE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUBBLE sekarang!

Cara membeli Imaginary Ones (BUBBLE)

Ingin mengetahui cara membeli Imaginary Ones? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Imaginary Ones di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BUBBLE ke Mata Uang Lokal

1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke VND
4.973535
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke AUD
A$0.00029106
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke GBP
0.00014364
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke EUR
0.00016254
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke USD
$0.000189
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MYR
RM0.00079002
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke TRY
0.0079569
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke JPY
¥0.028917
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke ARS
ARS$0.27430893
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke RUB
0.01535436
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke INR
0.01675674
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke IDR
Rp3.14999874
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke PHP
0.01114911
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke EGP
￡E.0.0089397
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BRL
R$0.00101115
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke CAD
C$0.00026649
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BDT
0.02305989
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke NGN
0.27194076
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke COP
$0.72413649
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke ZAR
R.0.00328293
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke UAH
0.00794934
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke TZS
T.Sh.0.464373
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke VES
Bs0.042147
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke CLP
$0.178038
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke PKR
Rs0.05341896
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke KZT
0.09941967
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke THB
฿0.0061236
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke TWD
NT$0.00585522
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke AED
د.إ0.00069363
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke CHF
Fr0.0001512
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke HKD
HK$0.00146853
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke AMD
֏0.0722736
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MAD
.د.م0.00175959
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MXN
$0.00350973
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke SAR
ريال0.00070875
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke ETB
Br0.02900961
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke KES
KSh0.02440746
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke JOD
د.أ0.000134001
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke PLN
0.00069552
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke RON
лв0.0008316
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke SEK
kr0.00180684
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BGN
лв0.00031941
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke HUF
Ft0.06318837
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke CZK
0.00398223
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke KWD
د.ك0.000057834
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke ILS
0.00061803
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BOB
Bs0.0013041
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke AZN
0.0003213
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke TJS
SM0.00174258
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke GEL
0.00051219
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke AOA
Kz0.1724436
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BHD
.د.ب0.000071064
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BMD
$0.000189
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke DKK
kr0.00122094
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke HNL
L0.00496692
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MUR
0.008694
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke NAD
$0.00328293
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke NOK
kr0.0019278
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke NZD
$0.00033453
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke PAB
B/.0.000189
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke PGK
K0.00080703
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke QAR
ر.ق0.00068796
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke RSD
дин.0.0191835
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke UZS
soʻm2.24999964
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke ALL
L0.01585143
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke ANG
ƒ0.00033831
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke AWG
ƒ0.0003402
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BBD
$0.000378
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BAM
KM0.00031941
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BIF
Fr0.557361
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BND
$0.0002457
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BSD
$0.000189
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke JMD
$0.03030615
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke KHR
0.75903534
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke KMF
Fr0.080703
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke LAK
4.10869557
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke LKR
රු0.05762043
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MDL
L0.00323379
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MGA
Ar0.8513505
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MOP
P0.001512
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MVR
0.0029106
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MWK
MK0.3275559
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke MZN
MT0.01208655
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke NPR
रु0.0267813
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke PYG
1.340388
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke RWF
Fr0.274617
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke SBD
$0.00155358
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke SCR
0.00263277
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke SRD
$0.0072765
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke SVC
$0.00165186
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke SZL
L0.00327915
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke TMT
m0.0006615
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke TND
د.ت0.000559251
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke TTD
$0.00127953
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke UGX
Sh0.660744
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke XAF
Fr0.107352
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke XCD
$0.0005103
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke XOF
Fr0.107352
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke XPF
Fr0.019467
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BWP
P0.00254205
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke BZD
$0.00037989
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke CVE
$0.01811376
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke DJF
Fr0.033642
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke DOP
$0.0121527
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke DZD
د.ج0.02465694
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke FJD
$0.00043092
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke GNF
Fr1.643355
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke GTQ
Q0.00144774
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke GYD
$0.03953124
1 Imaginary Ones(BUBBLE) ke ISK
kr0.023814

Sumber Daya Imaginary Ones

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Imaginary Ones, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Imaginary Ones
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Imaginary Ones

Berapa nilai Imaginary Ones (BUBBLE) hari ini?
Harga live BUBBLE dalam USD adalah 0.000189 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUBBLE ke USD saat ini?
Harga BUBBLE ke USD saat ini adalah $ 0.000189. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Imaginary Ones?
Kapitalisasi pasar BUBBLE adalah $ 560.86K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUBBLE?
Suplai beredar BUBBLE adalah 2.97B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUBBLE?
BUBBLE mencapai harga ATH sebesar 0.012958719190251067 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUBBLE?
BUBBLE mencapai harga ATL 0.000133638768838464 USD.
Berapa volume perdagangan BUBBLE?
Volume perdagangan 24 jam live BUBBLE adalah $ 19.16 USD.
Akankah harga BUBBLE naik lebih tinggi tahun ini?
BUBBLE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUBBLE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Imaginary Ones (BUBBLE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

