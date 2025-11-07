Apa yang dimaksud dengan DecideAI (DCD)

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

DecideAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DecideAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DCD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang DecideAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DecideAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DecideAI (USD)

Berapa nilai DecideAI (DCD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DecideAI (DCD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DecideAI.

Cek prediksi harga DecideAI sekarang!

Tokenomi DecideAI (DCD)

Memahami tokenomi DecideAI (DCD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DCD sekarang!

Cara membeli DecideAI (DCD)

Ingin mengetahui cara membeli DecideAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DecideAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DCD ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya DecideAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DecideAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DecideAI Berapa nilai DecideAI (DCD) hari ini? Harga live DCD dalam USD adalah 0.003711 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DCD ke USD saat ini? $ 0.003711 . Cobalah Harga DCD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DecideAI? Kapitalisasi pasar DCD adalah $ 1.81M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DCD? Suplai beredar DCD adalah 488.68M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DCD? DCD mencapai harga ATH sebesar 0.110786733638958 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DCD? DCD mencapai harga ATL 0.003034524736452132 USD . Berapa volume perdagangan DCD? Volume perdagangan 24 jam live DCD adalah $ 65.94K USD . Akankah harga DCD naik lebih tinggi tahun ini? DCD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DCD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DecideAI (DCD)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi