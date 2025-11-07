BursaDEX+
Harga live Gather hari ini adalah 0.566 USD. Lacak informasi harga aktual GAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GAT

Info Harga GAT

Penjelasan GAT

Whitepaper GAT

Situs Web Resmi GAT

Tokenomi GAT

Prakiraan Harga GAT

Riwayat GAT

Panduan Membeli GAT

Konverter GAT ke Mata Uang Fiat

Spot GAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gather

Harga Gather(GAT)

Harga Live 1 GAT ke USD:

$0.566
$0.566
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Gather (GAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:13 (UTC+8)

Informasi Harga Gather (GAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.56
$ 0.56
Low 24 Jam
$ 0.566
$ 0.566
High 24 Jam

$ 0.56
$ 0.56

$ 0.566
$ 0.566

$ 46.85788471173177
$ 46.85788471173177

$ 0.45958560140533666
$ 0.45958560140533666

0.00%

0.00%

+24.12%

+24.12%

Harga aktual Gather (GAT) adalah $ 0.566. Selama 24 jam terakhir, GAT diperdagangkan antara low $ 0.56 dan high $ 0.566, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAT adalah $ 46.85788471173177, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.45958560140533666.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +24.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gather (GAT)

No.4365

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.97
$ 1.97

$ 56.60M
$ 56.60M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0.00%

2024-04-20 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5

GAT

Kapitalisasi Pasar Gather saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.97. Suplai beredar GAT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.60M.

Riwayat Harga Gather (GAT) USD

Pantau perubahan harga Gather untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.017+3.09%
60 Hari$ -0.015-2.59%
90 Hari$ -0.682-54.65%
Perubahan Harga Gather Hari Ini

Hari ini, GAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gather 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.017 (+3.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gather 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GAT terlihat mengalami perubahan $ -0.015 (-2.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gather 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.682 (-54.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gather (GAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gather sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gather (GAT)

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network.

$GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Gather tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gather Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gather di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gather dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gather (USD)

Berapa nilai Gather (GAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gather (GAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gather.

Cek prediksi harga Gather sekarang!

Tokenomi Gather (GAT)

Memahami tokenomi Gather (GAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAT sekarang!

Cara membeli Gather (GAT)

Ingin mengetahui cara membeli Gather? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gather di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAT ke Mata Uang Lokal

1 Gather(GAT) ke VND
14,894.29
1 Gather(GAT) ke AUD
A$0.87164
1 Gather(GAT) ke GBP
0.43016
1 Gather(GAT) ke EUR
0.48676
1 Gather(GAT) ke USD
$0.566
1 Gather(GAT) ke MYR
RM2.36022
1 Gather(GAT) ke TRY
23.8852
1 Gather(GAT) ke JPY
¥86.598
1 Gather(GAT) ke ARS
ARS$821.47542
1 Gather(GAT) ke RUB
45.9875
1 Gather(GAT) ke INR
50.18722
1 Gather(GAT) ke IDR
Rp9,433.32956
1 Gather(GAT) ke PHP
33.40532
1 Gather(GAT) ke EGP
￡E.26.76614
1 Gather(GAT) ke BRL
R$3.0281
1 Gather(GAT) ke CAD
C$0.79806
1 Gather(GAT) ke BDT
69.05766
1 Gather(GAT) ke NGN
814.38344
1 Gather(GAT) ke COP
$2,168.57806
1 Gather(GAT) ke ZAR
R.9.83142
1 Gather(GAT) ke UAH
23.80596
1 Gather(GAT) ke TZS
T.Sh.1,390.662
1 Gather(GAT) ke VES
Bs128.482
1 Gather(GAT) ke CLP
$533.738
1 Gather(GAT) ke PKR
Rs159.97424
1 Gather(GAT) ke KZT
297.73298
1 Gather(GAT) ke THB
฿18.32708
1 Gather(GAT) ke TWD
NT$17.53468
1 Gather(GAT) ke AED
د.إ2.07722
1 Gather(GAT) ke CHF
Fr0.4528
1 Gather(GAT) ke HKD
HK$4.39782
1 Gather(GAT) ke AMD
֏216.4384
1 Gather(GAT) ke MAD
.د.م5.2638
1 Gather(GAT) ke MXN
$10.51628
1 Gather(GAT) ke SAR
ريال2.1225
1 Gather(GAT) ke ETB
Br87.10174
1 Gather(GAT) ke KES
KSh73.09324
1 Gather(GAT) ke JOD
د.أ0.401294
1 Gather(GAT) ke PLN
2.08288
1 Gather(GAT) ke RON
лв2.4904
1 Gather(GAT) ke SEK
kr5.41662
1 Gather(GAT) ke BGN
лв0.95654
1 Gather(GAT) ke HUF
Ft189.48548
1 Gather(GAT) ke CZK
11.93694
1 Gather(GAT) ke KWD
د.ك0.173196
1 Gather(GAT) ke ILS
1.85082
1 Gather(GAT) ke BOB
Bs3.9054
1 Gather(GAT) ke AZN
0.9622
1 Gather(GAT) ke TJS
SM5.21852
1 Gather(GAT) ke GEL
1.53386
1 Gather(GAT) ke AOA
Kz518.78994
1 Gather(GAT) ke BHD
.د.ب0.213382
1 Gather(GAT) ke BMD
$0.566
1 Gather(GAT) ke DKK
kr3.66202
1 Gather(GAT) ke HNL
L14.90844
1 Gather(GAT) ke MUR
26.00204
1 Gather(GAT) ke NAD
$9.83142
1 Gather(GAT) ke NOK
kr5.76754
1 Gather(GAT) ke NZD
$1.00182
1 Gather(GAT) ke PAB
B/.0.566
1 Gather(GAT) ke PGK
K2.3772
1 Gather(GAT) ke QAR
ر.ق2.06024
1 Gather(GAT) ke RSD
дин.57.48862
1 Gather(GAT) ke UZS
soʻm6,819.27554
1 Gather(GAT) ke ALL
L47.4591
1 Gather(GAT) ke ANG
ƒ1.01314
1 Gather(GAT) ke AWG
ƒ1.0188
1 Gather(GAT) ke BBD
$1.132
1 Gather(GAT) ke BAM
KM0.95654
1 Gather(GAT) ke BIF
Fr1,669.134
1 Gather(GAT) ke BND
$0.7358
1 Gather(GAT) ke BSD
$0.566
1 Gather(GAT) ke JMD
$90.7581
1 Gather(GAT) ke KHR
2,273.08996
1 Gather(GAT) ke KMF
Fr237.72
1 Gather(GAT) ke LAK
12,304.34758
1 Gather(GAT) ke LKR
රු172.55642
1 Gather(GAT) ke MDL
L9.622
1 Gather(GAT) ke MGA
Ar2,549.547
1 Gather(GAT) ke MOP
P4.528
1 Gather(GAT) ke MVR
8.7164
1 Gather(GAT) ke MWK
MK982.63826
1 Gather(GAT) ke MZN
MT36.1957
1 Gather(GAT) ke NPR
रु80.2022
1 Gather(GAT) ke PYG
4,014.072
1 Gather(GAT) ke RWF
Fr821.266
1 Gather(GAT) ke SBD
$4.65818
1 Gather(GAT) ke SCR
7.924
1 Gather(GAT) ke SRD
$21.791
1 Gather(GAT) ke SVC
$4.94684
1 Gather(GAT) ke SZL
L9.82576
1 Gather(GAT) ke TMT
m1.981
1 Gather(GAT) ke TND
د.ت1.674794
1 Gather(GAT) ke TTD
$3.83182
1 Gather(GAT) ke UGX
Sh1,978.736
1 Gather(GAT) ke XAF
Fr321.488
1 Gather(GAT) ke XCD
$1.5282
1 Gather(GAT) ke XOF
Fr321.488
1 Gather(GAT) ke XPF
Fr58.298
1 Gather(GAT) ke BWP
P7.6127
1 Gather(GAT) ke BZD
$1.13766
1 Gather(GAT) ke CVE
$54.24544
1 Gather(GAT) ke DJF
Fr100.182
1 Gather(GAT) ke DOP
$36.39946
1 Gather(GAT) ke DZD
د.ج73.85168
1 Gather(GAT) ke FJD
$1.29048
1 Gather(GAT) ke GNF
Fr4,921.37
1 Gather(GAT) ke GTQ
Q4.33556
1 Gather(GAT) ke GYD
$118.38456
1 Gather(GAT) ke ISK
kr71.316

Sumber Daya Gather

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gather, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gather
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gather

Berapa nilai Gather (GAT) hari ini?
Harga live GAT dalam USD adalah 0.566 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAT ke USD saat ini?
Harga GAT ke USD saat ini adalah $ 0.566. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gather?
Kapitalisasi pasar GAT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAT?
Suplai beredar GAT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAT?
GAT mencapai harga ATH sebesar 46.85788471173177 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAT?
GAT mencapai harga ATL 0.45958560140533666 USD.
Berapa volume perdagangan GAT?
Volume perdagangan 24 jam live GAT adalah $ 1.97 USD.
Akankah harga GAT naik lebih tinggi tahun ini?
GAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GAT ke USD

Jumlah

GAT
GAT
USD
USD

1 GAT = 0.566 USD

Perdagangkan GAT

GAT/USDT
$0.566
$0.566
0.00%

$101,065.56

$3,295.37

$155.53

$1.0220

$1.0004

