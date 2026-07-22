Tabel Konversi SUI ke Baht Thailand
Tabel Konversi SUI ke THB
Tabel Konversi THB ke SUI
- 1 SUI24.18 THB
- 5 SUI120.91 THB
- 10 SUI241.83 THB
- 50 SUI1,209.13 THB
- 100 SUI2,418.26 THB
- 1,000 SUI24,182.57 THB
- 5,000 SUI120,912.83 THB
- 10,000 SUI241,825.66 THB
- 1 THB0.04135 SUI
- 5 THB0.2067 SUI
- 10 THB0.4135 SUI
- 50 THB2.0676 SUI
- 100 THB4.135 SUI
- 1,000 THB41.35 SUI
- 5,000 THB206.7 SUI
- 10,000 THB413.5 SUI
SUI (SUI) saat ini diperdagangkan seharga ฿ 24.18 THB , yang mencerminkan perubahan -0.20% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ฿2.79M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ฿97.31B THB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SUI Harga khusus dari kami.
130.37B THB
Suplai Peredaran
2.79M
Volume Trading 24 Jam
97.31B THB
Kapitalisasi Pasar
-0.20%
Perubahan Harga (1 Hari)
฿ 0.7744
High 24 Jam
฿ 0.7389
Low 24 Jam
Grafik tren SUI ke THB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SUI terhadap THB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SUI saat ini.
Ringkasan Konversi SUI ke THB
Per | 1 SUI = 24.18 THB | 1 THB = 0.04135 SUI
Kurs untuk 1 SUI ke THB hari ini adalah 24.18 THB.
Pembelian 5 SUI akan dikenai biaya 120.91 THB, sedangkan 10 SUI memiliki nilai 241.83 THB.
1 THB dapat di-trade dengan 0.04135 SUI.
50 THB dapat dikonversi ke 2.0676 SUI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SUI ke THB telah berubah sebesar +1.17% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.20%, sehingga mencapai high senilai 25.06 THB dan low senilai 23.91 THB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SUI adalah 22.81 THB yang menunjukkan perubahan +6.00% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SUI telah berubah sebesar -6.47 THB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -21.15% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SUI ke THB
Dalam 24 jam terakhir, SUI (SUI) telah berfluktuasi antara 23.91 THB dan 25.06 THB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 23.32 THB dan high 25.16 THB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SUI ke THB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|฿ 24.91
|฿ 24.91
|฿ 25.23
|฿ 45.62
|Low
|฿ 23.61
|฿ 23.29
|฿ 21.03
|฿ 21.03
|Rata-rata
|฿ 24.26
|฿ 24.26
|฿ 23.29
|฿ 27.5
|Volatilitas
|+4.65%
|+7.70%
|+18.61%
|+80.52%
|Perubahan
|-2.30%
|+1.02%
|+6.01%
|-21.14%
Prakiraan Harga SUI dalam THB untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga SUI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SUI ke THB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SUI untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, SUI dapat mencapai sekitar ฿25.39 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SUI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SUI mungkin naik menjadi sekitar ฿29.39 THB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SUI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan SUI
Ringkasan Baht Thailand
Statistik Pasar SUI ke THB
10,000,000,000
SUI
Kurs SUI ke THB Saat Ini
Harga live SUI (SUI) hari ini adalah ฿ 24.150210072357160056, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUI ke THB saat ini adalah ฿ 24.150210072357160056 per SUI.
Telusuri SUI Selengkapnya di MEXC
Baht Thailand, yang dilambangkan dengan ฿ dan diberi kode THB, adalah mata uang resmi Thailand, sebuah negara Asia Tenggara yang dikenal karena ekonominya yang penuh semangat. Mata uang ini memegang peran sentral dalam sistem keuangan negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, penyimpan nilai, serta satuan akuntansi. Oleh karena itu, mata uang ini sangat penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Thailand, digunakan mulai dari pembelian makanan di pasar lokal hingga transaksi bisnis skala besar.
Baht Thailand dibagi menjadi 100 satang, mirip dengan cara dolar dibagi menjadi sen. Koin-koinnya tersedia dalam pecahan 25 dan 50 satang, serta 1, 2, 5, dan 10 baht. Sementara itu, uang kertas tersedia dalam pecahan 20, 50, 100, 500, dan 1000 baht. Bank of Thailand, bank sentral negara tersebut, bertanggung jawab atas pencetakan dan pengelolaan Baht Thailand, serta berupaya memastikan stabilitas dan nilai mata uang ini terhadap mata uang lainnya.
Dalam pasar valuta asing internasional, Baht Thailand merupakan salah satu pemain penting. Mata uang ini banyak diperdagangkan, dan nilai tukarnya terhadap mata uang lain dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Thailand, terutama mengingat ketergantungan negara ini pada ekspor. Nilai tukar mata uang dapat memengaruhi daya saing produk-produk Thailand di pasar global, sehingga Baht Thailand menjadi faktor penting dalam kinerja ekonomi negara tersebut.
Meskipun Baht Thailand merupakan mata uang fiat—artinya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak—nilai mata uang ini umumnya stabil. Stabilitas ini sebagian besar disebabkan oleh ketahanan ekonomi Thailand yang terdiversifikasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, manufaktur, dan pertanian. Kepercayaan terhadap ekonomi Thailand turut meningkatkan kepercayaan terhadap Baht Thailand sebagai mata uang yang andal dan stabil.
Sebagai kesimpulan, Baht Thailand merupakan komponen vital dalam sistem ekonomi Thailand, memfasilitasi berbagai macam transaksi di dalam negeri serta memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Sebagai mata uang fiat, nilainya tidak terikat pada komoditas fisik, melainkan pada kekuatan dan stabilitas ekonomi Thailand. Meskipun demikian, Baht Thailand tetap menjadi mata uang yang dipercaya dan banyak digunakan, baik di dalam Thailand maupun di kancah global.
Pasangan Perdagangan SUI yang Tersedia di MEXC
Spot
SUI/USDC
|0.74
|Trade
SUI/EUR
|0.65
|Trade
SUI/USD1
|0.74
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SUI, yang mencakup pasar tempat SUI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SUI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
SUIUSDTPerpetual
|--
|Trade
SUIUSDCPerpetual
|--
|Trade
SUIUSDPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SUI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures SUI untuk perdagangan strategis.
Beli SUI dengan THB dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit THB
Danai akun Anda dengan THB menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari SUI, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan THB yang telah didepositkan.
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SUI dan THB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
SUI (SUI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga SUI
- Harga Saat Ini (USD): $0.7474
- Perubahan 7 Hari: +1.17%
- Tren 30 Hari: +6.00%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SUI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke THB, harga USD SUI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SUI] [SUI ke USD]
Baht Thailand (THB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (THB/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- THB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SUI yang sama.
- THB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs SUI ke THB?
Kurs antara SUI (SUI) dan Baht Thailand (THB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SUI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SUI ke THB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit THB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal THB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan THB. Ketika THB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SUI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti SUI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SUI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke THB.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs SUI ke THB di Indonesia?
Kurs SUI ke THB di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari SUI (sering kali dalam THB) yang dikonversi ke THB menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs SUI ke THB sering berubah di Indonesia?
Kurs SUI ke THB sering berubah karena SUI dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs SUI ke THB di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs SUI ke THB dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs SUI ke THB mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi SUI ke THB atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi SUI ke THB dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren SUI terhadap THB seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs SUI ke THB di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan THB, sehingga memengaruhi kurs meskipun SUI tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SUI ke THB?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs SUI ke THB.
Dapatkah saya membandingkan kurs SUI ke THB dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SUI keTHB wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SUI ke THB sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga SUI, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi SUI ke THB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga SUI ke THB target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi SUI dan THB di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk SUI dan THB.
Apa perbedaan antara mengonversi SUI ke THB dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara SUI dan THB. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah SUI ke THB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga SUI dalam THB atau stablecoin. SUI ke THB berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs SUI ke THB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. THB dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SUI ke THB yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Penafian
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