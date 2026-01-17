Harga Terraformation Hari Ini

Harga live Terraformation (TERRAFORMATION) hari ini adalah $ 0.003213, dengan perubahan 221.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TERRAFORMATION ke USD saat ini adalah $ 0.003213 per TERRAFORMATION.

Terraformation saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- TERRAFORMATION. Selama 24 jam terakhir, TERRAFORMATION diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.006992 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, TERRAFORMATION bergerak -13.87% dalam satu jam terakhir dan +221.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 80.98K.

Informasi Pasar Terraformation (TERRAFORMATION)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 80.98K$ 80.98K $ 80.98K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Terraformation saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 80.98K. Suplai beredar TERRAFORMATION adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.