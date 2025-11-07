Apa yang dimaksud dengan Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Happy Cat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HAPPY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Happy Cat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Happy Cat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Happy Cat (USD)

Berapa nilai Happy Cat (HAPPY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Happy Cat (HAPPY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Happy Cat.

Cek prediksi harga Happy Cat sekarang!

Tokenomi Happy Cat (HAPPY)

Memahami tokenomi Happy Cat (HAPPY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HAPPY sekarang!

Cara membeli Happy Cat (HAPPY)

Ingin mengetahui cara membeli Happy Cat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Happy Cat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HAPPY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Happy Cat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Happy Cat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Happy Cat Berapa nilai Happy Cat (HAPPY) hari ini? Harga live HAPPY dalam USD adalah 0.000496 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HAPPY ke USD saat ini? $ 0.000496 . Cobalah Harga HAPPY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Happy Cat? Kapitalisasi pasar HAPPY adalah $ 1.65M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HAPPY? Suplai beredar HAPPY adalah 3.33B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HAPPY? HAPPY mencapai harga ATH sebesar 0.05720146633296332 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HAPPY? HAPPY mencapai harga ATL 0.000382420636071654 USD . Berapa volume perdagangan HAPPY? Volume perdagangan 24 jam live HAPPY adalah $ 93.23K USD . Akankah harga HAPPY naik lebih tinggi tahun ini? HAPPY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HAPPY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Happy Cat (HAPPY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi