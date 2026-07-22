Tabel Konversi SUI ke Metikal Mozambik

Tabel Konversi SUI ke MZN

Tabel Konversi MZN ke SUI

  • 1 SUI
    47.82 MZN
  • 5 SUI
    239.12 MZN
  • 10 SUI
    478.23 MZN
  • 50 SUI
    2,391.17 MZN
  • 100 SUI
    4,782.34 MZN
  • 1,000 SUI
    47,823.42 MZN
  • 5,000 SUI
    239,117.08 MZN
  • 10,000 SUI
    478,234.17 MZN
  • 1 MZN
    0.02091 SUI
  • 5 MZN
    0.1045 SUI
  • 10 MZN
    0.2091 SUI
  • 50 MZN
    1.0455 SUI
  • 100 MZN
    2.0910 SUI
  • 1,000 MZN
    20.91 SUI
  • 5,000 MZN
    104.5 SUI
  • 10,000 MZN
    209.1 SUI

Harga dan Statistik Pasar SUI dalam Metikal Mozambik

SUI (SUI) saat ini diperdagangkan seharga MT‎ 47.82 MZN , yang mencerminkan perubahan -0.22% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MT‎67.81M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MT‎192.64B MZN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SUI Harga khusus dari kami.

257.71B MZN

Suplai Peredaran

67.81M

Volume Trading 24 Jam

192.64B MZN

Kapitalisasi Pasar

-0.22%

Perubahan Harga (1 Hari)

MT 0.7754

High 24 Jam

MT 0.74

Low 24 Jam

Grafik tren SUI ke MZN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SUI terhadap MZN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SUI saat ini.

Ringkasan Konversi SUI ke MZN

Per | 1 SUI = 47.82 MZN | 1 MZN = 0.02091 SUI

  • Kurs untuk 1 SUI ke MZN hari ini adalah 47.82 MZN.

  • Pembelian 5 SUI akan dikenai biaya 239.12 MZN, sedangkan 10 SUI memiliki nilai 478.23 MZN.

  • 1 MZN dapat di-trade dengan 0.02091 SUI.

  • 50 MZN dapat dikonversi ke 1.0455 SUI, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 SUI ke MZN telah berubah sebesar +1.35% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.22%, sehingga mencapai high senilai 49.6 MZN dan low senilai 47.33 MZN.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 SUI adalah 45.05 MZN yang menunjukkan perubahan +6.16% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, SUI telah berubah sebesar -12.7 MZN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -20.99% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga SUI ke MZN

Dalam 24 jam terakhir, SUI (SUI) telah berfluktuasi antara 47.33 MZN dan 49.6 MZN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 46.14 MZN dan high 49.85 MZN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SUI ke MZN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighMT 49.24MT 49.24MT 49.88MT 90.18
LowMT 47.33MT 46.05MT 41.57MT 41.57
Rata-rataMT 47.97MT 47.97MT 46.69MT 54.36
Volatilitas+4.63%+7.85%+18.65%+80.55%
Perubahan-2.20%+1.25%+6.22%-20.94%

Prakiraan Harga SUI dalam MZN untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga SUI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SUI ke MZN untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga SUI untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, SUI dapat mencapai sekitar MT‎50.21 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga SUI untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, SUI mungkin naik menjadi sekitar MT‎58.13 MZN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SUI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan SUI

Ringkasan Metikal Mozambik

Statistik Pasar SUI ke MZN

MT 47.8106247110217035375
MT 47.8106247110217035375MT 47.8106247110217035375

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10,000,000,000

SUI

Kurs SUI ke MZN Saat Ini

Harga live SUI (SUI) hari ini adalah MT 47.8106247110217035375, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUI ke MZN saat ini adalah MT 47.8106247110217035375 per SUI.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Metic Metical Mozambik adalah mata uang resmi Mozambik, sebuah negara yang terletak di Afrika Tenggara. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol 'MT' dan kode ISO-nya adalah 'MZN'. Metic Metical dibagi menjadi 100 centavo, mirip dengan cara banyak mata uang dunia lainnya dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Sebagai mata uang resmi negara, Metic Metical memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, satuan akuntansi untuk mengukur nilai ekonomi suatu barang, serta penyimpanan nilai tabungan.

Metic Metical diterbitkan dan diatur oleh Bank Mozambik, bank sentral negara tersebut. Keputusan kebijakan moneter bank, seperti penetapan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar, dapat berdampak signifikan terhadap nilai Metic Metical. Keputusan-keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar mata uang asing, serta faktor-faktor lainnya.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Metic Metical Mozambik digunakan untuk berbagai transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa sehari-hari hingga melakukan kesepakatan bisnis dan investasi. Mata uang ini juga digunakan di pasar valuta asing negara tersebut, di mana Metic Metical diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang lain. Pasar ini memegang peranan kunci dalam menentukan nilai tukar Metic Metical, yang memengaruhi biaya impor dan ekspor serta dapat memengaruhi neraca perdagangan negara tersebut.

Meskipun merupakan mata uang resmi Mozambik, Metic Metical tidak banyak digunakan di luar negeri. Hal ini sebagian disebabkan oleh tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut serta ketidakstabilan relatif mata uang ini. Akibatnya, pelaku usaha dan investor internasional yang terlibat dalam transaksi dengan Mozambik sering menggunakan mata uang lain yang lebih stabil dan diakui secara internasional, seperti Dolar AS atau Euro.

Singkatnya, Metic Metical Mozambik merupakan bagian integral dari perekonomian Mozambik, memfasilitasi transaksi ekonomi dan berperan sebagai ukuran utama kesehatan ekonomi negara tersebut. Nilainya dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi serta keputusan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Mozambik. Meskipun tidak banyak digunakan di luar negeri, Metic Metical tetap merupakan mata uang yang signifikan di dalam perbatasan Mozambik.

Pasangan Perdagangan SUI yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
SUI/USDT
SUI/USDT
0.74Trade
SUI/USDC
SUI/USDC
0.74Trade
SUI/EUR
SUI/EUR
0.65Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SUI, yang mencakup pasar tempat SUI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SUI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
SUIUSDT
SUIUSDTPerpetual
--Trade
SUIUSDC
SUIUSDCPerpetual
--Trade
SUIUSD
SUIUSDPerpetual
--Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures SUI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures SUI untuk perdagangan strategis.

Beli SUI dengan MZN dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

  2. Deposit MZNDeposit MZN

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    Danai akun Anda dengan MZN menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.

  3. Beli SUIBeli SUI

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    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari SUI, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan MZN yang telah didepositkan.

SUI dan MZN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

SUI (SUI) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga SUI

  • Harga Saat Ini (USD): $0.7477
  • Perubahan 7 Hari: ‎+1.35%
  • Tren 30 Hari: ‎+6.16%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari SUI, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SUI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MZN, harga USD SUI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SUI] [SUI ke USD]

Metikal Mozambik (MZN) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (MZN/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena SUI biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam MZN vs. USD memengaruhi kurs SUI ke MZN.
  • MZN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SUI yang sama.
  • MZN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs SUI ke MZN?

Kurs antara SUI (SUI) dan Metikal Mozambik (MZN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SUI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SUI ke MZN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MZN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MZN

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MZN. Ketika MZN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SUI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti SUI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SUI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MZN.

Konversikan SUI ke MZN Seketika

Gunakan konverter SUI ke MZN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs SUI ke MZN di Indonesia?

    Kurs SUI ke MZN di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari SUI (sering kali dalam MZN) yang dikonversi ke MZN menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs SUI ke MZN sering berubah di Indonesia?

    Kurs SUI ke MZN sering berubah karena SUI dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs SUI ke MZN di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs SUI ke MZN dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs SUI ke MZN mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi SUI ke MZN atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi SUI ke MZN dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren SUI terhadap MZN seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs SUI ke MZN di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MZN, sehingga memengaruhi kurs meskipun SUI tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SUI ke MZN?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs SUI ke MZN.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs SUI ke MZN dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs SUI keMZN wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs SUI ke MZN sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga SUI, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi SUI ke MZN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga SUI ke MZN target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi SUI dan MZN di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk SUI dan MZN.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi SUI ke MZN dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara SUI dan MZN. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah SUI ke MZN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga SUI dalam MZN atau stablecoin. SUI ke MZN berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs SUI ke MZN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MZN dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs SUI ke MZN yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

Mengapa Harus Membeli SUI dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli SUI.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.