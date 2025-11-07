Harga Ripples Hari Ini

Harga live Ripples (RPLS) hari ini adalah $ 0.00197209, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RPLS ke USD saat ini adalah $ 0.00197209 per RPLS.

Ripples saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 167,628, dengan suplai yang beredar 85.00M RPLS. Selama 24 jam terakhir, RPLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.131094, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0013498.

Dalam kinerja jangka pendek, RPLS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ripples (RPLS)

Kapitalisasi Pasar $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Suplai Peredaran 85.00M 85.00M 85.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ripples saat ini adalah $ 167.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RPLS adalah 85.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 197.21K.