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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BounceBit, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BounceBit, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BounceBit (BB) Hari Ini

Analisis Teknis BounceBit (BB) Hari Ini

Halaman Analisis BounceBit menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BounceBit di bawah ini.

Perubahan Harga BounceBit (BB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01697---5.41%-10.60%-43.10%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BounceBit

Indikator Teknikal BounceBit

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BounceBit di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 5
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 5Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01695
0.01695
R2
0.01695
0.01694
R1
0.01694
0.01694
PP
0.01694
0.01694
S1
0.01693
0.01693
S2
0.01693
0.01693
S3
0.01692
0.01693

Sinyal Pasar BounceBit

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.36M
$6.32 M
$6.68 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.23 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.21 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BounceBit

Aliran Masuk BersihHarga BBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.02
2026-07-27-$0.01 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25-$0.02 M0.02
2026-07-24-$0.02 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar BounceBit (BB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BounceBit secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BB/USDT
$0.01697
$0.01697$0.01697
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BB = 0.01697 USD

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