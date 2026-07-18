Analisis Teknis BounceBit (BB) Hari Ini Halaman Analisis BounceBit menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BounceBit di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BounceBit (BB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01697 -- -5.41% -10.60% -43.10%

Indikator Teknikal BounceBit

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BounceBit di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 5 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 5 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01695 0.01695 R2 0.01695 0.01694 R1 0.01694 0.01694 PP 0.01694 0.01694 S1 0.01693 0.01693 S2 0.01693 0.01693 S3 0.01692 0.01693

Sinyal Pasar BounceBit Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.36M $6.32 M $6.68 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.23 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.21 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BounceBit Aliran Masuk Bersih Harga BBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.02 2026-07-27 -$0.01 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 -$0.02 M 0.02 2026-07-24 -$0.02 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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