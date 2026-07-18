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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kamino, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kamino, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Kamino (KMNO) Hari Ini

Analisis Teknis Kamino (KMNO) Hari Ini

Halaman Analisis Kamino menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KMNO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kamino di bawah ini.

Perubahan Harga Kamino (KMNO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01801---5.12%-9.55%-14.41%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Kamino

Indikator Teknikal Kamino

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kamino di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 22
Netral 3
Beli 1
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:Strong SellJual 8Netral 3Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01801
0.018
R2
0.018
0.018
R1
0.018
0.018
PP
0.01799
0.01799
S1
0.01799
0.01799
S2
0.01798
0.01799
S3
0.01798
0.01798

Sinyal Pasar Kamino

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.40M
$3.44 M
$3.84 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Kamino

Aliran Masuk BersihHarga KMNOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.03 M0.02
2026-07-26$0.09 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24-$0.03 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Kamino Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Kamino (KMNO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Kamino secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KMNO/USDT
$0.01803
$0.01803$0.01803
0.00%
0.00% (USDT)
KMNO/USDC
$0.01803
$0.01803$0.01803
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KMNO = 0.01801 USD

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