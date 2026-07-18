Analisis Teknis Kamino (KMNO) Hari Ini Halaman Analisis Kamino menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KMNO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kamino di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Kamino (KMNO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01801 -- -5.12% -9.55% -14.41%

Indikator Teknikal Kamino

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kamino di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 22 Netral 3 Beli 1 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 8 Netral 3 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01801 0.018 R2 0.018 0.018 R1 0.018 0.018 PP 0.01799 0.01799 S1 0.01799 0.01799 S2 0.01798 0.01799 S3 0.01798 0.01798

Sinyal Pasar Kamino Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.40M $3.44 M $3.84 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Kamino Aliran Masuk Bersih Harga KMNOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.03 M 0.02 2026-07-26 $0.09 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 -$0.03 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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