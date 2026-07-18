Analisis Teknis Notcoin (NOT) Hari Ini Halaman Analisis Notcoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NOT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Notcoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Notcoin (NOT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0003536 -- -4.02% -8.30% -11.63%

Indikator Teknikal Notcoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Notcoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 4 Beli 14 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 2 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0003528 0.0003528 R2 0.0003528 0.0003527 R1 0.0003527 0.0003527 PP 0.0003527 0.0003527 S1 0.0003526 0.0003526 S2 0.0003526 0.0003526 S3 0.0003525 0.0003526

Sinyal Pasar Notcoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.19M $30.88 M $32.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.22 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.61 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.61 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Notcoin Aliran Masuk Bersih Harga NOTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 -$0.02 M 0.00 2026-07-26 $0.03 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 -$0.05 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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