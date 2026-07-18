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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Notcoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Notcoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Notcoin (NOT) Hari Ini

Analisis Teknis Notcoin (NOT) Hari Ini

Halaman Analisis Notcoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NOT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Notcoin di bawah ini.

Perubahan Harga Notcoin (NOT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0003536---4.02%-8.30%-11.63%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Notcoin

Indikator Teknikal Notcoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Notcoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 4
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 2Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0003528
0.0003528
R2
0.0003528
0.0003527
R1
0.0003527
0.0003527
PP
0.0003527
0.0003527
S1
0.0003526
0.0003526
S2
0.0003526
0.0003526
S3
0.0003525
0.0003526

Sinyal Pasar Notcoin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.19M
$30.88 M
$32.07 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.21 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.22 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.61 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.61 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Notcoin

Aliran Masuk BersihHarga NOTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.00
2026-07-27-$0.02 M0.00
2026-07-26$0.03 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24-$0.05 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Notcoin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Notcoin (NOT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Notcoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NOT/USDT
$0.0003535
$0.0003535$0.0003535
0.00%
0.00% (USDT)
NOT/USDC
$0.0003521
$0.0003521$0.0003521
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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