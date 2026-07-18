Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Merlin Chain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Merlin Chain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang MERL

Info Harga MERL

Penjelasan MERL

Whitepaper MERL

Situs Web Resmi MERL

Tokenomi MERL

Prakiraan Harga MERL

Riwayat MERL

Panduan Membeli MERL

Konverter MERL ke Mata Uang Fiat

Spot MERL

Futures USDT-M MERL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Merlin Chain (MERL) Hari Ini

Analisis Teknis Merlin Chain (MERL) Hari Ini

Halaman Analisis Merlin Chain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MERL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Merlin Chain di bawah ini.

Perubahan Harga Merlin Chain (MERL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01839--+5.08%-2.70%-50.15%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Merlin Chain

Indikator Teknikal Merlin Chain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Merlin Chain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 5
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 2Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01838
0.01837
R2
0.01837
0.01837
R1
0.01837
0.01837
PP
0.01836
0.01836
S1
0.01836
0.01836
S2
0.01835
0.01836
S3
0.01835
0.01835

Sinyal Pasar Merlin Chain

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.32M
$5.10 M
$5.42 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.30 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.41 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.42 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Merlin Chain

Aliran Masuk BersihHarga MERLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.02
2026-07-27-$0.13 M0.02
2026-07-26$0.03 M0.02
2026-07-25-$0.02 M0.02
2026-07-24-$0.05 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Merlin Chain Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Merlin Chain (MERL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Merlin Chain secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MERL/USDT
$0.01839
$0.01839$0.01839
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator MERL ke USD

Jumlah

MERL
MERL
USD
USD

1 MERL = 0.01839 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.