Analisis Teknis Renzo (REZ) Hari Ini Halaman Analisis Renzo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari REZ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Renzo di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Renzo (REZ) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.002661 -- +10.32% -9.92% -38.64%

Indikator Teknikal Renzo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Renzo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 3 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.002656 0.002655 R2 0.002655 0.002653 R1 0.002652 0.002652 PP 0.002651 0.002651 S1 0.002648 0.002649 S2 0.002647 0.002648 S3 0.002644 0.002647

Sinyal Pasar Renzo Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $1.33 M $1.34 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.42 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.41 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.59 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.59 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Renzo Aliran Masuk Bersih Harga REZUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.18 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 -$0.06 M 0.00 2026-07-25 -$0.03 M 0.00 2026-07-24 -$0.05 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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