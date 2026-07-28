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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Renzo, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Renzo, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Renzo (REZ) Hari Ini

Analisis Teknis Renzo (REZ) Hari Ini

Halaman Analisis Renzo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari REZ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Renzo di bawah ini.

Perubahan Harga Renzo (REZ)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.002661--+10.32%-9.92%-38.64%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Renzo

Indikator Teknikal Renzo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Renzo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 3
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.002656
0.002655
R2
0.002655
0.002653
R1
0.002652
0.002652
PP
0.002651
0.002651
S1
0.002648
0.002649
S2
0.002647
0.002648
S3
0.002644
0.002647

Sinyal Pasar Renzo

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$1.33 M
$1.34 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.42 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.41 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.59 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.59 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Renzo

Aliran Masuk BersihHarga REZUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.18 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26-$0.06 M0.00
2026-07-25-$0.03 M0.00
2026-07-24-$0.05 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
REZ/USDT
$0.002661
$0.002661$0.002661
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 REZ = 0.002661 USD

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