Analisis Teknis Safe Token (SAFE) Hari Ini Halaman Analisis Safe Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SAFE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Safe Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Safe Token (SAFE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.088 -- +10.27% +10.00% -38.77%

Indikator Teknikal Safe Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Safe Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 21 Netral 2 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08746 0.08744 R2 0.08744 0.08742 R1 0.08741 0.0874 PP 0.08739 0.08739 S1 0.08736 0.08737 S2 0.08734 0.08735 S3 0.08731 0.08734

Sinyal Pasar Safe Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.31M $2.13 M $2.44 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $1.49 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.48 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $1.56 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.55 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Safe Token Aliran Masuk Bersih Harga SAFEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 0.09 2026-07-27 -$0.04 M 0.09 2026-07-26 $0.10 M 0.09 2026-07-25 -$0.03 M 0.08 2026-07-24 -$0.02 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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