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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Safe Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Safe Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Safe Token (SAFE) Hari Ini

Analisis Teknis Safe Token (SAFE) Hari Ini

Halaman Analisis Safe Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SAFE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Safe Token di bawah ini.

Perubahan Harga Safe Token (SAFE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.088--+10.27%+10.00%-38.77%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Safe Token

Indikator Teknikal Safe Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Safe Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 21
Netral 2
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.08746
0.08744
R2
0.08744
0.08742
R1
0.08741
0.0874
PP
0.08739
0.08739
S1
0.08736
0.08737
S2
0.08734
0.08735
S3
0.08731
0.08734

Sinyal Pasar Safe Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.31M
$2.13 M
$2.44 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.49 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.48 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.56 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.55 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Safe Token

Aliran Masuk BersihHarga SAFEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M0.09
2026-07-27-$0.04 M0.09
2026-07-26$0.10 M0.09
2026-07-25-$0.03 M0.08
2026-07-24-$0.02 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Safe Token (SAFE) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SAFE/USDT
$0.088
$0.088$0.088
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SAFE = 0.088 USD

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